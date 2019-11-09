وائل رياض: نحاول نقل خبراتنا للاعبين.. ولم نرهب من الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

قال وائل رياض مدرب منتخب مصر الأوليمبي، إنه والجهاز الفني الحالي يحاولوا نقل خبراتهم للفريق، لافتًا إلى أن البداية مهمة بعد الفوز على مالي.

وأضاف مدرب منتخب مصر في تصريحات عقب المباراة :"البدايات مهمة، والمكسب مهم، نريد الاحتفال بالفوز في مباراة اليوم ونستعد من غدًا للمباراة المقبلة".

وعن حضور الجماهير مباراة مصر ومالي، قال:"أول مرة اللاعبين يلعبوا بحضور الجماهير وفي استاد القاهرة، والحمد لله لم نشعر بأي رهبة وتمكنا من تخطي المباراة".

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وأنهى :"أنا ومحمد شوقي خوضنا مباريات كأس العالم للشباب وتمكنا من الحصول على البورنزية، وبالتأكيد حاولنا ننقل خبراتنا للاعبية والقادم أفضل".

وكان المنتخب المصري افتتح مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بالفوز على مالي (1-0) على استاد القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلاقي نظيره الغاني يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.