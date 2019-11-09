منتخب الشاطئية يواجه اليابان بعد الفوز على إيطاليا بكأس القارات

يلتقي منتخب الشاطئية مع اليابان اليوم السبت، لتحديد أصحاب المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للقارات التي تقام في دبي.
وحقق المنتخب الفوز على إيطاليا بنتيجة 4/3، فيالمباراة التي جمعتهما أمس، بأهداف الحسيني طه وأحمد الشحات ومحمد لوحا وعبد الرحمن حسن.
ويتكون الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية:
ك.مصطفي لطفي مدير فني
ك.عبد الواحد السيد مدير المنتخب
ك.احمد ابو سريع مدرب عام
ك.ياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى
د.عباس حسنين علاج طبيعي
د. وليد منظور طبيب
دكتورة سحر عبد الحق رئيسة البعثة وعضوة اللجنة الخماسية للجبلاية والمشرفة علي العاب الشاطئية والصالات والنسائية
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