مدرب غانا: التعادل مع الكاميرون عادل .. وسونج: المباراة كانت رائعة

اعرب ابراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الاولمبي عن رضاه بالتعادل مع الكاميرون مساء الجمعة في افتتاح مشوار الفريقين بيطولة كاس امم افريقيا تحت ٢٣ عاما.

قال تانكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة الاولى في البطولة تكون دائما مهمة والتعادل كان نتيجة عادلة وجيدة بالنسبة لنا، ونفكر الان في المباراة المقبلة امام مصر."

وتابع: "كنا متأخرين ولم نظهر بشكل جيد في الشوط الاول ونجحنا في العودة وأجريت بعض التعديلات وكانت ايجابية واسفرت عن هدف التعادل."

واضاف: "مباراة مصر لن تكون سهلة وسنبذل قصارى جهدنا امام اصحاب الملعب."

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الاولى برصيد ٣ نقاط قبل مواجهة غانا الاثنين المقبل ويأتي خلفه الكاميرون والنجوم السوداء بنقطة واحدة واخيرا مالي بدون رصيد.

أما ريجوبرت سونج المدير الفنى لمنتخب الكاميرون الأولمبى، أعرب عن سعادته بمستوي لاعبيه خلال مواجهة غانا التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، المقامة حاليًا فى مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

سونج قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة كانت رائعة بين المنتخبين، سعيد بمستوي اللاعبين، بعد نجاحهم في

صناعة العديد من الفرص، علي مرمي غانا طوال اللقاء".وتابع "هناك غيابات في صفوف الكاميرون، هناك أربع لاعبين مؤثرين لم ينضموا للمنتخب، المباراة المقبلة سينضم لنا لاعبين منهم علي الأقل".وواصل "سوف أسعي خلال الأيام المقبلة، علي تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم، وأبرزها ظاهرة ضياع الفرص".سونج اختتم كلامه معللًا اهتزاز شباك الكاميرون في اللحظات الأخيرة، بنقص خبرات اللاعبين، الذين فقدوا تركيزهم في لحظة الهدف.ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، يأتي خلفه غانا والكاميرون بنقطة لكل منهما، فيما يقبع منتخب مالى في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.ويلتقي المنتخب الغاني مع مصر، فيما تلعب الكاميرون مع مالى، الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.