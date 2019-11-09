منساه أفضل لاعب في لقاء غانا والكاميرون ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة

حصل الغاني ايفانز منساه على جائزة رجل المباراة فى اللقاء الذي جمع منتخب بلاده امام نظيره الكاميروني مساء اليوم الجمعة علي استاد القاهرة فى افتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وتعادل المنتخبان، بهدف لكل منهما، تقدم للكاميرون فرانك ايفينا، وتعادل محمد حبيب لغانا.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يأتي خلفه غانا والكاميرون بنقطة لكل منهما، فيما يقبع منتخب مالى في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويلتقي المنتخب الغاني مع مصر، فيما يلعب الكاميرون مع مالى، الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى. 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.وتعادل المنتخبان، بهدف لكل منهما، تقدم للكاميرون فرانك ايفينا، وتعادل محمد حبيب لغانا.ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يأتي خلفه غانا والكاميرون بنقطة لكل منهما، فيما يقبع منتخب مالى في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.ويلتقي المنتخب الغاني مع مصر، فيما يلعب الكاميرون مع مالى، الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

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