بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا .. التعادل الإيجابي يحسم لقاء غانا والكاميرون

حسم التعادل الإيجابي، موقعة الكاميرون وغانا، في الجولة الأولى من بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتقدم فرانك إيفينا للمنتخب الكاميروني، في الدقيقة 58، قبل أن يسجل حبيب محمد هدف التعادل لغانا، في

الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يمتلك كل منتخب نقطة في المركزين الثاني والثالث خلف منتخب مصر المتصدر، بينما يتذيل منتخب مالي الترتيب بدون نقاط.