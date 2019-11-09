خلال ساعات.. انطلاق بطولة الجمهورية للمشي

تنطلق اليوم السبت، بطولة الجمهورية للمشي بمشاركة 200 لاعب و15هيئة رياضيه والتي ينظمها الاتحاد المصري لالعاب القوي كل عام. يستعد الاتحاد القوي لقائمة لبطولة الجمهورية لختراق خلال شهر ديسمبر المقبل كما ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية الشاملة لألعاب القوي خلال شهر مارس القادم. لألعاب القوي خلال شهر مارس القادم. والجدير بالذكر أن خمسة لاعبين من المنتخب المصري لألعاب القوي استطاعوا تحقيق ميدالية خلال بطولة دور الألعاب الأفريقية والتي أقيمت في المغرب، كما نجح خمسة لاعبين في التأهل لدور نصف النهائي ولم يحصل أي لاعب علي أي ميدالية. خمسة لاعبين في التأهل لدور نصف النهائي ولم يحصل أي لاعب علي أي ميدالية. وكانت بسنت عوض حققت إنجازا فريدا بتحقيق سباق 200 متر عدو في تحقيق الميدالية الفضية وذلك في زمن وقدره 22.80 ثانيه خلال دورة الألعاب الأفريقية تاريخ ألعاب القوي كأول فتاة مصرية تتأهل للدور قبل النهائي.

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