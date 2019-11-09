الإثنين.. الزمالك يواجه وادي دجلة وديًا

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الصربي ميتشو مواجهة فريق وادي دجلة وديا يوم الإثنين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة. وادي دجلة وديا يوم الإثنين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة. ويستعد الفريق لاستئناف الدوري الممتاز وخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الحالي.

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