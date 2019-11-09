بتروجت يواصل تدريباته استعدادا لموقعة النصر المهمة

واصل فريق بتروجت تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت تحت قيادة المدير الفني محمد عودة استعدادا للقاء النصر يوم الاثنين المقبل بملعب النصر في الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني " مجموعة القاهرة". لدوري القسم الثاني " مجموعة القاهرة". واشتملت التدريبات على فقرات من التسديد للكرة خارج منطقة الجزاء ،والكرات الطولية والعرضية لتدريب المهاجمين على استغلال العرضيات وفقرات انفرادية بحراس المرمى لحل أزمة العقم التهديفي. لتدريب المهاجمين على استغلال العرضيات وفقرات انفرادية بحراس المرمى لحل أزمة العقم التهديفي. يذكر ان بتروجت رصيده 4 نقاط من فوز على الداخلية وتعادل مع جمهورية شبين وخسارة امام سيراميكا كليو باترا بهدف نظيف.

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