كهربا يساند اتحاد جدة في مواجهة الرياض بكأس خادم الحرمين

حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد السابق وأفيش البرتغالى الحالى على مساندة فريقه الأسبق خلال مباراته أمام الرياض في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على

استاد الملك عبدالله الدولي، وذلك في إطار منافسات دور ال٦٤ من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل

الصور "انستجرام" صورة أثناء حضوره لمباراة اتحاد جدة و الرياض من أجل مساندة الفريق من المدرجات.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد السعودي على نظيره فريق الرياض بنتيجة ٤- ٠، ليتأهل الاتحاد إلي دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين.