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الوحدة يتعادل مع الوصل بهدفين في الدوري الإماراتي

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تعادل الوحدة مع مضيفه نادي الوصل بنتيجة ٢-٢ في المباراة التي جمعت بينهم اليوم علي ملعب "آل نهيان" في ختام الجولة السابعة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

سجل أهداف الوصل كلا من خميس إسماعيل، فابيو دي ليما في الدقائق ١٧و٢٦، بينما سجل أهداف

الوحدة كلا من سباستيان تيجالي، خليل الحمادي في الدقائق ٥ و٦٨ من زمن المباراة.

تمكن الوصل من إنهاء الشوط الأول بتقدمه بنتيجة ٢-١ عندما تمكن لاعب الوحدة سباستيان تيجالي من تسجيل أولي أهداف الفريق في

الدقيقة الخامسة، ثم تمكن الوصل من الرد بتسجيل هدفين عن طريق خميس إسماعيل في الدقيقة ١٧ وفابيو دي ليما في الدقيقة ٢٦.

أما في الشوط الثاني فقد تمكن الوحدة من تسجيل هدف التعادل عن طريق خليل الحمادي في الدقيقة ٦٨.

وبتلك النتيجة تمكن الوحدة من الوصول للمركز السادس برصيد ١٠نقاط، بينما الوصل حصد المركز الثامن برصيد ٨ نقاط.

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