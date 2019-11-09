أهداف مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يقف الهلال السعودي على بُعد خطوات قليلة من مُعانقة لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، لكن عليه تجاوز عقبة أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة الذهاب أولاً اليوم السبت 9-11-2019 قبل أن يُفكر في الطريقة التي سيصعد بها على منصة التتويج في اليابان بعد أسبوعين.

سيتوجب على رفاق الهداف الفرنسي المتوحش “بافيتيمبي جوميز” – متصدر لائحة هدافي دوري أبطال آسيا هذا الموسم بـ 10 أهداف – نسيان ما جرى معهم أمام أوراوا في نهائي عام 2017، وبدء صفحة جديدة مع أنفسهم لتفادي الضغط العصبي والتسرع وأشياء أخرى تتعلق بالعقدة.

في هذا الموضوع نتذكر معكم ما جرى خلال ذهاب وإياب نهائي 2017، حين سقط الهلال في التعادل الإيجابي على ملعبه بنتيجة 1/1 قبل أن يخسر في لقاء الإياب بنتيجة 1/صفر في الدقائق الأخيرة.

كان أوراوا الباديء بالتسجيل في لقاء الذهاب بعد مرور 7 دقائق فقط، ما أربك حسابات وخطط المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، ليكتفي الهلال بهدف يتيم أحرزه السوري عمر خريبين، لتنتهي المباراة على التعادل.

وفي لقاء الإياب لم يكف الهلال عن المحاولة دون جدوى، وفي آخر الدقائق قرر اللعب الكل في الكل، على أمل تسجيل هدف الفوز، إلا أن شباكه هي مَن تلقت الهدف ليخسر 1/صفر في الدقيقة 87.

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أهداف مباراة ذهاب نهائي 2017 في السعودية

أهداف مباراة إياب نهائي 2017 في اليابان

أهداف مباراة ذهاب نهائي 2019 في السعودية

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