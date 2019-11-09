رياضة | باريس يصدم ليفربول.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يصدم ليفربول.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يرفض التفريط في نجم الفريق والذي يحظي بإهتمام العديد من الاندية الأوروبية التي تسعي للحصول علي خدماته خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يرفض الاستغناء عن المهاج م الشاب كيليان مبابي، والمطلوب في عدة أندية أوروبية في مقدمتها نادي ريال مدريد والذي يجهز لتقديم عرضًا ضخمًا لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرًا لما يتمتع به اللاعب من موهبة فريدة وإمكانيات رائعة تجعله إضافة قوية للملكي.

وكشفت الصحيفة الفرنسية عن خطة نادي باريس سان جيرمان للحفاظ على "مبابي". Advertisements

وأشارت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يكثف مفاوضاته مع كيليان مبابي في الفترة الحالية، من أجل اقناعه بتمديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي عام 2022، لتحصين اللاعب من إغراءات النادي الملكي.

ويمثل كيليان مبابي، هدفًا رئيسيًا للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد والذي يرغب في الحصول على خدماته، كما أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يعتبر المهاجم الشاب حلمًا بالنسبة له وسيقدم كافة الإغراءات له لإقناعه بالموافقة علي الإنضمام لصفوف الريال الفترة القادمة.

وسبق وحاول نادي ريال مدريد الحصول على خدمات مبابي في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن تمسك نادي باريس سان جيرمان باللاعب لرغبته في المنافسة علي لقب دوري أبطال أوروبا.