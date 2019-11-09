رياضة | تعرف على أول رد فعل من ليفربول على أخبار انتقال صلاح الى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أول رد فعل من ليفربول على أخبار انتقال صلاح الى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية أجنبية اليوم، إلى إعتزام إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، في الدخول بمفاوضات للتعاقد مع صفقة قوية لتعويض رحيل محمد صلاح المحتمل خلال الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، طالب إدارة ناديه بالتعاقد م ع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم صفوفه بالعام الجديد.

وأكدت صحيفة "ديلي أكسبريس البريطانية"، أن ليفربول رصد مبلغ 215 مليون جنيه إسترليني، من أجل خطف كيليان مبابي، الفترة المقبلة والنزاع للظفر بخدماته مع المتنافسين للحصول على توقيعه. Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ليفربول قد تضطر لبيع نجمها الأول محمد صلاح من أجل إستغلال أمواله لإبرام صفقات قوية من أجل تدعيم صفوفه، خاصة بعدم قدم كل ما لديه داخل جدران ملعب أنفيلد".

وتابعت الصحيفة، أنه في حال نجاح الريدز في إنهاء صفقة كيليان مبابي، سيتم فتح البا على مصراعيه أمام صلاح من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم المقبل.