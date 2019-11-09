رياضة | تعرف على ما قاله أوناي إيمري قبل مواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال في تصريحات صحفية قبل مواجهة فريقه أمام نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " عن المواجهة المرتقبة وأكد أنها ستكون أمام خصم عنيد للغاية.

وأضاف إيمري قبل مواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال:" تشاكا ليس جاهزًا بعد تحدثت معه يوم الثلاثاء وكيف شعوره لانه يتدرب بشكل جيد لكنه اخبرني انه غير جاهز للعب بعد، سيبايوس لديه اصابه بسيطة لكنه سيغيب عن المباراة، بقية اللاعبين جاهزون للمواجهة، ‏مسعود يتدرب بشكل جيد ويساعدنا، انا افكر ان هناك إمكانيه لمشاركته بالمباراة أمام ليستر سيتي، اوباميانج هو الكابتن الان قادة الفريق بالموسم الماضي غادروا واخترت تشاكا لهذا الموسم لكن بعد الحادثة الاخيره قررت ان يكون اوباميانج القائد للفريق، لانه يمتلك الخبره ثانيًا يحضى باحترام كبير من الكل داخل غرف الملابس، نحن بحاجة للتحسن لكن هناك عده امور تحدث بالفريق، حادثه تشاكا وقياده الفريق، الظروف مع لاعبين مثل كولاسيناتش واوزيل لكن انا لدي الثقة مع كل اللاعبين وبالعمل الذي نقوم به يجب أن نفوز أمام ليستر سيتي لنتقدم في جدول ترتيب البطولة و نعود للمنافسة من جديد علي لقب البريميرليج هذا الموسم نحن قادرون علي فعل ذالك".