رياضة | قبل مواجهة السيتي وليفربول.. القيمة التسويقية للاعبي الفريقين ورقم مميز لصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة السيتي وليفربول.. القيمة التسويقية للاعبي الفريقين ورقم مميز لصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره فريق مانشستر سيتي، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الإنتصار على ليفربول لتقليل الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، فيما يسعى الريدز لاستمرار سلسلة الإنتصارات واتساع الفارق مع السيتزن أقرب ملاحقيه.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، القيمة التسويقية لأبرز لاعبي الفريقين قبل المواجهة المرتقبة:

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تصدر الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول قائمة أغلى لاعبي الفريقين تسويقياً بـ 150 مليون يورو، بينما جاء الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج، جناح مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بـ 140 مليون يورو، وجاء ثالثاً البلجيكي كيفين دي بروين بـ 130 مليون يورو.

وحل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول رابعاً بـ 120 مليون يورو، فيما جاء فان دايك مدافع الريدز، و ليروي ساني و بيرناردو سيلفا لاعبي السيتي بـ 100 مليون يورو، وجاء كلاً من روبرتو فيرمينو و أليسون بيكير و ألكساندر أرنولد لاعبي ليفربول و رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي بـ 80 مليون يورو، بينما تواجد الأرجنتيني كون أجويرو مهاجم السيتزن بـ 65 مليون يورو و الجزائري رياض محرز جاء بـ 60 مليون يورو.

بينما يعتبر سكوت كارسون، حارس مرمى مانشستر سيتي و فان دين بيرج، مدافع ليفربول هما الأقل تسويقياً بـ 2 مليون يورو.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعهم من 10 إنتصارات وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة حتى الأن في البريميرليج، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 25 نقطة، جمعهم من 8 إنتصارات وتعادل وحيد، وتلقى الهزيمة في مناسبتين.