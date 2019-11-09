رياضة | الأهلي يحذر جهاز المنتخب.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحذر جهاز المنتخب.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل ادارة الكرة بالنادى الأهلى مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري ومحمد أبو العلا طبيب الفراعنة ، وذلك لمتابعة الحالة الصحية لنجم الفريق الأحمر حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، والذي تعرض لإصابة بكدمة في العضلة الضامة خلال فى مباراة الفراعنة الودية أمام ليبيريا أول أمس.

وطالب مسؤولي الأهلي من جهاز المنتخب عدم الاستعجال والمخاطرة بالدفع باللاعب قبل شفاؤه بكل نهائي أمام كينيا أو جزر القمر، بالإضافة الى إرسال التقرير الطبى ونتيجة الأشعة التى خضع لها اللاعب لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود خشية تفاقم إصابته أو خسارته قبل عودة بطولة الدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى يرتبط النادى فيها بمواجهات قوية.

وكشف الجهاز الطبى للمنتخب الوطني، عن تفاصيل إصابة حسين الشحات جناح النادى الأهلى، والتى تعرض لها فى ودية ليبيريا أمس الخميس.

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وأكدت الفحوصات الطبية والأشعة التى خضع لها عقب المباراة، أن إصابة الشحات عبارة عن كدمة فى الركبة تحتاج لفترة علاج بسيطة لا تتعدى عدة أيام.

وأكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطنى، أن الشحات سيخضع لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده فى معسكر الفراعنة على أمل أن يتعافى قبل انطلاق تصفيات أمم إفريقيا 2021.

ورفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب، فكرة استبعاد اللاعب، وفضل تواجده في المعسكر وخوض الفترة العلاجية على أمل اللحاق بمباراة جزر القمر