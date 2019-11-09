رياضة | الزمالك يواجه وادي دجلة ودياً الأثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه وادي دجلة ودياً الأثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك خوض مباراة ودية تجريبية أمام نظيره وادي دجلة يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.

وتاتي المباراة ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث وقع الابيض في المجموعة الأولى والتي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

وقد فاز الزمالك على منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة، حيث سجل أهداف اللقاء المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو.

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