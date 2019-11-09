رياضة | الزمالك يواجه وادي دجلة ودياً الأثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه وادي دجلة ودياً الأثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك خوض مباراة ودية تجريبية أمام نظيره وادي دجلة يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس.
وتاتي المباراة ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث وقع الابيض في المجموعة الأولى والتي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.
وقد فاز الزمالك على منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة، حيث سجل أهداف اللقاء المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو.
ويستأنف اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادي، بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي بهدفين نظيفين في المواجهة الودية التي جمعتهم ضمن الاستعدادات الحالية بفترة التوقف الدولي.
وقد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم ٢٥ نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الزمالك وانبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠ على ملعب ستاد السلام.
وقد تقرر أيضا إقامة مباراة الزمالك و مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.