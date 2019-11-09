رياضة | تعرف على الأسماء التي يخطط الأهلي لضمها في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الأسماء التي يخطط الأهلي لضمها في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن موسم الانتقالات الشتوية المقبلة للكرة المصرية، سيشهد سخونة متوقعة، حيث تتنافس الأندية على التعاقد مع أبرز المواهب المتاحة على الساحة، لتدعيم خطوطها يناير المقبل.

وكشف الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات صحفية اليوم، عن وضع النادي الأهلي عدد من الأسماء الأفارقة لتدعيم صفوفع مع بداية العام الجديد.

وأكد عبدالهادي، أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي تم تعينه مؤخرا، قام بترشيح صفقات للتعاقد معها خلال شهر يناير المقبل.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تعيين محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط بالكرة، خلفا للكابتن طه إسماعيل والذي إعتذر عن استكمال مهمته نظرا لظروفه الصحية.

وأضاف مهيب، أن أبرز الترشيحات التي جلبها صالح، هو ريان ميندز لاعب نادي الشارقة الإماراتي، والءي يتمتع بالقوة الجسمانية وقدرته على إحراز الأهداف الصعبة. Advertisements

كما رشح كل من أبو بكر ستيف تراولي مهاجم فريق عجمان الإماراتي، ومالابا مهاجم المنتخب التوجولي، بالإضافة إلى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان السابق، والعين الإمارتي الحالي.

ويرغب فايلر، في التعاقد مع ثلاثة صفقات على الأقل بخط الدفاع في ظل غياب سعد سمير ومحمود متولي للإصابة، وصانع ألعاب لتعويض محمد محمود والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مجددا، وخط الهجوم في ظل عدم إقتناعه بخدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا.

ويقود فايلر تدريبات الأهلي الاثنين المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا بلقاء النجم الساحلي التونسي المقرر له يوم 29 نوفمبر الجاري.

يذكر أن فايلر غادر إلى سويسرا أمس الخميس بعد ترتيب الأمر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق خاصة وانه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة رسميًا نظرا لارتباطات الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي .