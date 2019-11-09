رياضة | البدري يعلق على أزمة لاعبي براميدز وأزمة رأس الحربة وعودة صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يعلق على أزمة لاعبي براميدز وأزمة رأس الحربة وعودة صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بأن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي سيتواجد في معسكر المنتخب المقبل كما أكد انتهاء أزمة لاعبي براميدز وأن بإمكانهم العودة له مرة أخرى.



وقال البدري في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"نحاول ضم عناصر جديدة للمنتخب ونرغب في منحهم الثقة كما أنه لا يوجد بدائل مناسبة لرأس الحربة ونسعى للفوز على كينيا وجرز القمر لبدء مشوارنا في كأس أمم أفريقيا المقبلة".



وأضاف :"نطالب بدعم الجماهير لنا في مبارتي كينيا وجرز القمر لأن مباريات كرة القدم بدون دعم الجماهير ليس لها طعم".



وتابع :"كل التقدير لكوبر وأجيري وليس من عاداتي انتقاد المديرين الفنيين ولكن احاول تحديد المشاكل وايجاد العناصر المناسبة لحلها".



وأردف قائلا :"كل الاحترام لبراميدز ولكن قرارهم بتأجيل إرسال اللاعبين للمنتخب لم يكن موفقا".

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واستطرد قائلا :"قرار استبعادي للاعبي براميدز لم يكن في وقته لأن الدوري كان متوقف ولم تكن هناك مباريات والموضوع انتهى والفرصة أمام اللاعبين للعودة للمنتخب".



وواصل :"حسين الشحات ومحمد مجدي افشه هما البديلان المناسبان لتعويض غياب عبد الله السعيد".



وأكمل البدري حديثه قائلاً :"محمد صلاح سيتواجد معنا في التجمع المقبل بالإضافة إلى محمود تريزيجيه وحجازي والنني".



واختتم البدري تصريحاته قائلاً :"رأس الحربة مشكلة بالنسبة لكني أثق في اللاعبين المتواجدين وجمعه ومروان حمدي وحسام حسن قادرين على إثبات قدراتهم في هذا المركز".