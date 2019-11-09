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واتفورد يعمق جراح نوريتش بثنائية نظيفة السبت 9 نوفمبر 2019 حقق نادي واتفورد فوزاً ثميناً على مضيفه نوريتش سيتي بهدفين نظيفين في إفتتاحية الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في اللقاء الذي شهده ملعب "كارو رود".

تقدم الضيوف مبكراً في الدقيقة الثانية عبر "جيرارد ديوليفيو" لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف. في الشوط الثاني عزز البديل أندري جراي تقدم فريق بهدف آخر في الدقيقة 52. بهذه النتيجة يرتفع رصيد واتفورد للنقطة الثامنة في المركز الثامن عشر، بينما يتراجع نوريتش للمركز العشرين والأخير. شهدت المباراة طرد لاعب واتفورد "كريستيان كابسيلي" في الدقيقة 65 بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية. تشكيل الفريقين Advertisements نوريتش كرول لويس - جوديفري - تيتي - آرونز ماكلين - تريبول هيرنانديز - ستيبرمان - بونديا بوكي واتفورد فوستر يانمات - كابسيلي - داوسون - كاتكارت - هوليباس دوكوريه - كابويه - هيوز - بيريرا ديوليفيو

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