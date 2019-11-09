التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة نيس وبوردو في الدوري الفرنسي

الجمعة 8 نوفمبر 2019

نيس

انتهت أحداث مباراة نيس وبوردو التي كانت تقام على إستاد أليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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بدأت أحداث اللقاء سريعاً بسيطرة من بوردو في محاولات مستمرة من أجل التقدم وأحراز الهدف الأول.

جاء هدف الشوط الأول في الدقيقة 27، لصالح نيس عن طريق اللاعب بييري ليس ميلو.

وفي الدقيقة 49، من الشوط الثاني تمكن بوردو من إدراك هدف التعادل عن طريق قدم اللاعب جيمي برايان من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نيس إلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة بينما يرتفع رصيد بوردو إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة.