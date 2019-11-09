الامارات | فوز دبا الفجيرة وتعادل الإمارات بدوري «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الفجيرة وتعادل الإمارات بدوري «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق دبا الفجيرة على ضيفه الذيد بهدفين دون مقابل، أمس، في افتتاح مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسجل له البرازيلي فينيكيوس سيلفا في الدقيقة (29) وأحرز خالد عبدالله الهدف الثاني في الدقيقة (49).

وفي بقية المباريات، تعادل فريق الإمارات مع نظيره الحمرية من دون أهداف، ومصفوت مع العربي 1-1، وسجل للأول محترفه المغربي فاتري ساخي (77)، وللعربي البرازيلي الكسندر بيرنادتيس (90+2).

وشهدت مباريات الأمس، ظهور البطاقة الحمراء بوجه لاعب مصفوت سيف محمد، والبطاقة الصفراء 14 مرة.