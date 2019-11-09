الامارات | العين يحتج رسمياً على سوء استخدام تقنية «الفار»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يحتج رسمياً على سوء استخدام تقنية «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي العين أنه تعرض لأخطاء تحكيمية جسيمة متكررة كلفته خسارة سبع نقاط حتى الآن. وكان «الزعيم» قد تعادل سلباً مع بني ياس في الجولة السابعة أول من أمس، كما تعادل قبلها مع الجزيرة في الجولة السادسة.

واحتج العين على الأخطاء التي تصاحب استخدام تقنية الفيديو «الفار» في بيان رسمي أمس، نشره على موقعه الرسمي، وحساباته في التواصل الاجتماعي. وقال العين في بيانه: «الأخطاء التحكيمية المتكررة وعدم نجاح الحكام في التعامل مع تقنية (الفار)، التي تم اعتمادها من أجل ترسيخ مبدأ العدالة وتجسيد مفهوم اللعب النظيف، ظلت تكلف النادي الكثير وتسببت في خسارة الفريق سبع نقاط».

وشدّد على أن «الصمت عن الأخطاء يشجع على التكرار»، رافضاً في الوقت نفسه القيام بدور المتفرج. وقال إنه بات يتعين عليه خوض مواجهتين، الأولى أمام منافس، والثانية أمام «الفار».

وأضاف: «رغم أن التقنية أثبتت نجاحها في الكثير من المسابقات وحققت الأهداف المرجوة من استخدامها، إلا أن الحال اختلفت في بطولاتنا المحلية، إذ أضرت بأداء حكام الكرة».

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ودعا النادي اتحاد الكرة ورابطة المحترفين إلى تصحيح المسار، وحماية الأندية واللاعبين والمنتخب من عدم إجادة حكام الكرة التعامل مع «الفار».

- العين أكد أن الأخطاء

التحكيمية المتكررة

كلفته خسارة

7 نقاط.