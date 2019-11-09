الامارات | العنبري: شباب الأهلي سيكون خصماً قوياً لنا هذا الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: شباب الأهلي سيكون خصماً قوياً لنا هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، بأن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم في الموسم الجاري ستكون أصعب مقارنة بالماضي الذي حقق فيه «الملك» اللقب، وقال: «شباب الأهلي يعد أحد الأندية التي ستكون خصماً قوياً لنا هذا الموسم، بعد أن أعد نفسه بشكل جيد، كما أرى أن العين والوحدة سيعودان للمنافسة».

وقال العنبري في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول ما إذا كان لاعبوه شعروا بالضغط بعد انتقال الصدارة مؤقتاً لشباب الأهلي قبل بداية مباراتهم أمام الجزيرة: «شباب الأهلي جاهز للمنافسة، ويمكن أن يعود العين والوحدة لدائرة التنافس على الرغم من النتائج التي حققاها حتى الآن، الموسم لايزال طويلاً، وأطالب اللاعبين دائماً بالمزيد من التركيز».

وأضاف: «يجب علينا التفكير في نتائج مبارياتنا في المقام الأول، قبل النظر لما تحققه الأندية الأخرى». وكان الشارقة حقق فوزاً ثميناً خارج أرضه على الجزيرة بهدفين نظيفين في افتتاح الجولة السابعة. وحول السر وراء تطور أداء لاعبي الشارقة في لقاء الجزيرة، قال: «السر كان في العمل الجماعي للاعبي فريقي، أعتقد أنهم شعروا بالمسؤولية بعد ما قدموه في الجولتين الماضيتين».

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كايزر: إذا لم تستفد من فرصك ستُعاقب

قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايرز، إن «فريقه أتيحت له العديد من الفرص في المباراة، لم يحسن اللاعبون استغلالها»، وتابع: «إذا لم تستفد من فرصك أمام فريق مثل الشارقة ستُعاقب». وعن الهدف الملغى لعلي مبخوت بداعي لمس الكرة بيده، قال إنه «يثق في قرارات الحكم، وإنه إذا رأى ذلك فقراره بالتأكيد سيكون صحيحاً».