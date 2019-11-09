الامارات | الفجيرة يفشل في التصدي لـ «الإعصار»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يفشل في التصدي لـ «الإعصار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز حتا على الفجيرة بهدف نظيف أمس، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط، فيما بقي رصيد الفحيرة عند ست نقاط.

ونجح حتا في السيطرة على مجريات المباراة، وأن يكون الأكثر استحواذاً والأفضل تنظيماً والأخطر على المرمى، ما أسهم في تحقيق الانتصار الثاني له في الموسم الجاري.

وفي التفاصيل، سدّد البرازيلي غابريل أول كرة خطرة باتجاه مرمى حتا في الدقيقة الأولى من المباراة ذهبت إلى جانب القائم، وواصل الفجيرة هجماته، وكاد الليبيري وليم جيبور أن يسجل هدفاً لفريقه برأسية أبعدها محمود قاسم (5)، وظهر حتا بشكل فني جيد، وكان الأكثر استحواذاً على الكرة ونجح في تشكيل الخطورة على دفاع الفجيرة.

وكانت خطورة «الإعصار» واضحة أبرزها محاولة عبدالله خميس (19) التي وقف أمامها لاعبو الفجيرة بالمرصاد، ثم كرة الإسباني كريستيان (21) التي لعبها أمام المرمى الا أنها كانت سريعة ولم يتمكن ريكاردو من اللحاق بها، كما أبعد مدافع الفجيرة أحمد درويش الكرة من على خط المرمى (22).

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ونجح حتا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة (27) عن طريق البرتغالي ريكاردو، بعد أن تسلم كرة بينية من محمود قاسم سددها قوية داخل المرمى، وحاول الفجيرة الرد السريع إلا أن تسديدة ياسر سالم الرأسية ذهبت خارج المرمى (32).

وطالب حتا بضربة جزاء بداعي أن الكرة لمست يد عبدالله النوبي، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب (40).

وفي الشوط الثاني، استبدل مدرب الفجيرة محترفه وليام جيبور وأشرك سالم سيف، إلا أن حتا واصل سيطرته المطلقة على المباراة، وحاول لاعب الفجيرة غابريل التسديد على مرمى حتا من محاولات عدة لكن دفاعات حتا كانت بالمرصاد، ومحاولة أخرى للبرازيلي جوناثان بينيتيز (74) رد عليها البرتغالي فالنتي بهجمة خطرة داخل الجزاء، إلا أنه ارتكب خطأ هجومياً أضاع عليه فرصة تسجيل هدف آخر، بينما سدد برازيلي الفجيرة جوناثان كرة من وضع جيد إلى خارج المرمى.

وتعرض لاعب حتا وليد سيراج الى الطرد (90+2)، بعد إعثار لاعب الفجيرة جوناثان ليحصل على ضربة حرة سددها غابريل في العارضة.