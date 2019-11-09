شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمه يصل لرقم جديد مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسبانى رقمًا جديدًا مع الفريق بعد مباراة الريال مع جالطة سراى التركى بدورى أبطال أوروبا والتى أقيمت على ملعب «سنتياجو برنابيو»، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

واكتسح الفريق الملكى ضيفه التركى بسداسية دون مقابل فى مباراة سجل خلالها بنزيما هدفين، بينما أحرز زميله رودريجو ثلاثة أهداف، وقائد الفريق سيرجيو راموس هدفًا.

ووصل بنزيما بهدفيه فى مرمى جالطة سراى إلى الهدف رقم 50 له مع ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا، ليصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم مع الفريق بالمسابقة الأوروبية.

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد فى عام 2009 قادمًا من ليون الفرنسى، ليقضى مع الفريق الإسبانى عدة مواسم رائعة ويحقق معه العديد من الألقاب أبرزها دورى أبطال أوروبا فى 4 مناسبات.

Advertisements

وكان المهاجم الفرنسى قد تمكن من تسجيل 12 هدفًا بدورى أبطال أوروبا مع فريقه السابق ليون قبل الالتحاق بريال مدريد، ليكون مجموع عدد أهدافه بالبطولة 62 هدفًا فى المركز الرابع بين هدافيها التاريخيين.

بنزيما هو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للريال فى المسابقة تاريخيًا حاليًا، حيث يسبقه كلًا من البرتغالى كريستيانو رونالدو، والإسبانى راؤول جونزاليس.

رونالدو هو الهداف التاريخى لمسابقة دورى أبطال أوروبا برصيد 129 هدفًا، وأيضًا الهداف التاريخى لريال مدريد بالبطولة برصيد 105 أهداف سجلها معه قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالى الذى يلعب بين صفوفه حاليًا.

ويمتلك راؤول 71 هدفًا فى البطولة أحرزها مع فريقى ريال مدريد وشالكة الألمانى، فقد تمكن من تسجيل 66 هدفًا مع فريق العاصمة الإسبانية، و5 مع الفريق الألمانى.

ويحتاج بنزيما إلى 10 أهداف لتخطى راؤول فى قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بشكل عام، بينما سيحتاج إلى 17 هدفًا لتخطيه بين قائمة الهدافين التاريخيين للريال بالمسابقة.