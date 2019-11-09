شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: القضاء المصرى سبب فسخ عقد «لاجاردير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بيانًا رسميًا، لتوضيح أسباب فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية، المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف.

وكانت الشركة الفرنسية «لاجاردير» حاصلة على كل حقوق بث وتسويق بطولات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» حتى عام 2028، مقابل مليار دولار.

وجاء نص بيان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كالتالى: «بالإشارة إلى البيان الصحفى الصادر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر من قبل لاجاردير سبورتس (لاجاردير) فيما يتعلق باتفاقية الوكالة الموقعة فى عام 2016 بين الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) ولاجاردير»، فإنه «فى عام 2017، وجدت هيئة المنافسة المصرية ECA أن الاتفاقية خرقت قواعد المنافسة المصرية لأنه تم تعيين لاجاردير كوكيل حصرى للكاف لحقوق التسويق والإعلام لمدة 20 عامًا متواصلة دون أى مناقصة مفتوحة. بموجب القرار نفسه، أعلنت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا أن الاتفاقية مُلغاة وباطلة وفرضت عددًا من سبل الانتصاف على (كاف)». وأضاف: «وشملت هذه العلاجات الالتزام بإنهاء الاتفاقية على الفور وتعليق آثارها داخل السوق المصرية».

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وتابع: «ثم أصدرت المحاكم الاقتصادية فى القاهرة حكمين فى 2018-2019 (قضيتين: رقم 397/2017 ورقم 434/2019)، حيث عثرا على المسؤولين السابقين فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، الرئيس السابق عيسى حياتو والأمين العام السابق هشام العمرانى، اللذين وقّعا على الاتفاقية، مذنبين بسلوك خرق قواعد المنافسة وكذلك التزوير، وتم توقيع غرامة قدرها 500 مليون جنيه على كل منهما قبل تخفيضها عند الاستئناف إلى 200 مليون جنيه، وتم اعتبار (كاف) مسؤولًا بشكل مشترك عن دفع هذه الغرامة».

واستطرد بيان الاتحاد الإفريقى: «وأخيرًا فى عام 2017، قامت لجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بتوضيح أن الاتفاقية تنتهك لوائح مسابقاتها، وأوصت بفرض عقوبة مالية على الاتحاد الإفريقى لكرة القدم واعتماد بعض سبل الانتصاف، بما فى ذلك إنهاء الاتفاقية». وواصل «كاف»: «بالنظر إلى التطورات المذكورة أعلاه، لم يكن لدى الكاف خيار سوى إنهاء الاتفاقية. الكاف أوضح مرارًا وتكرارًا لـ(لاجاردير)، بما فى ذلك فى اجتماع عُقد هذا الأسبوع، أن قرار إنهاء الاتفاقية لم يكن (قرارًا من جانب واحد)، كما تم عرضه بشكل خاطئ فى البيان الصحفى الأخير الصادر عن (لاجاردير)، وإنهاء الاتفاقية هو النتيجة القانونية لقرار اللجنة الاقتصادية لإفريقيا وأحكام المحاكم المصرية والتوصيات والقرارات الوشيكة الصادرة عن لجنة التنسيق المركزية». واختتم: «يدعو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (لاجاردير) لمناقشة الخطوات التالية المناسبة والتعاون لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الرعاة وأصحاب التراخيص ومشجعى كرة القدم فيما يتعلق بالمسابقات الحالية. ولم تقبل (لاجاردير) هذه الدعوة».

وعارضت شركة «لاجاردير»، من خلال بيان رسمى، قرار فسخ التعاقد بشدة، مؤكدةً أنه غير مبرر وتم اتخاذه من جانب واحد، حيث أكدت أنه لا يوجد سبب لإلغاء الاتفاق بالقرار الصادر من قبل لجنة الكوميسا «السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا.