شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًّا.. إيقاف نجم «أتلانتا هوكس» 25 مباراة بسبب المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين NBA، إيقاف اللاعب جون كولينز، نجم فريق أتلانتا هوكس، بشكل رسمى، بسبب تناوله المنشطات.

وقررت رابطة الدورى الأمريكى فرض عقوبة صارمة على لاعب أتلانتا هوكس جون كولينز بالإيقاف لمدة 25 مباراة رسمية لفريقه هذا الموسم، فى ظل انتهاكه قواعد الدورى.

وتعاطى لاعب أتلانتا مواد منشطة محظورة رياضيًا، حيث رسب فى الفحص الذى خضع له، بعد العثور على هرمون النمو (GHRP-2)، الممنوع من قبل رابطة دورى NBA.

الفحوصات أثبتت إيجابية العينة التى تم أخذها من لاعب الهوكس، حيث يعد الهرمون المحظور معروفا أنه يزيد من الشهية.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، يبلغ متوسطه 17.0 نقطة، و8.8 كرة مرتدة فى ثالث مواسمه بدورى كرة السلة الأمريكى، بينما فى الموسم الماضى بلغ معدله 19.5 نقطة و9.8 متابعة مع الهوكس.

من جانبه، قدم كولينز اعتذاره عن رسوبه فى فحص المنشطات قائلاً: « أولاً، أريد أن أعتذر لزملائى فى الفريق ولمنظمة هوكس، ولجماهيرنا، وشركائنا والمجتمع ككل فى هذا الموقف».

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وأضاف: «أنا أفهم تأثير هذا الأمر على ما نحاول تحقيقه فى الفريق معاً هذا الموسم، وأنا محبط للغاية، أشعر بخيبة أمل كبيرة فى نفسى، بسبب وضعنا جميعاً فى هذا الموقف».

وتابع: «كنت دائماً حريصاً بشكل لا يصدق على ما يحصل عليه جسدى، لكنى أخذت مكملاً دون علم أنه ملوث ومحظور من الناحية الرياضية وغير قانونى، أخطط لمحاربة إيقافى، حتى أتمكن من العودة إلى الملعب فى أقرب وقت ممكن ومواصلة المساهمة فى مسيرة الفريق فى موسم 2019 - 2020». كولينز أصبح ثالث لاعب خلال الموسم الحالى، يتم معاقبته بالإيقاف لـ25 مباراة بسبب تناوله منشطات محظورة من قبل رابطة دورى العمالقة. نجم أتلانتا الموقوف، انضم إلى الثنائى ويلسون تشاندلر نجم فريق بروكلين نتس، ودياندرى آيتون لاعب فينيكس صنز.

فى أغسطس الماضى، رسب تشاندلر لاعب بروكلين نتس فى فحص المنشطات، حيث أثبتت الفحوصات التى خضع لها جناح الفريق وجود عينة إيجابية للاعب فى اختبار المشنطات، حيث تناول مادة إيباموريلين المحظورة.

وقررت الرابطة الوطنية إيقاف لاعب بروكلين نتس 25 مباراة دون حصوله على راتبه مع فريقه بشكل رسمى.

عقوبة الإيقاف بحق ويلسون تشاندلر، ستكلفه 23316 دولارًا أمريكيًا لكل مباراة، بمجموع 582898 دولارًا.

كان ويلسون تشاندلر قد وقع مع فريق مدينة نيويورك، بروكلين نتس هذا الصيف، عقدا لمدة عام واحد فقط، قادماً من فريق لوس أنجلوس كليبرز، مقابل 1.6 مليون دولار.

تشاندلر انضم لصفوف بروكلين نتس، لينضم للثنائى الجديد، كايرى إيرفينج القادم من بوسطن سيلتيكس، والنجم كيفن دورانت لاعب جولدن ستيت ووريرز. ويلسون تشاندلر يمتلك معدلاً متوسطاً فى المباراة الواحدة، بلغ 12.9 نقطة، و1.8 تمرير حاسمة، و5.3 متابعة.