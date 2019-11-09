ريال سوسيداد في صدارة الليجا الإسبانية مؤقتاً رغم التعادل مع ليجانيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ريال سوسيداد في صدارة الليجا الإسبانية مؤقتا رغم التعادل مع ليجانيس السبت 9 نوفمبر 2019 الخليج 365 قفز نادي ريال سوسيداد لصدارة الدوري الإسباني مؤقتاً رغم تعادله المخيب مع ضيفه ليجانيس متذيل ترتيب الليجا بهدف في كل شبكة في إفتتاحية الجولة 13 من الدوري الإسباني بملعب "أنويتا".

بعد شوط أول سلبي، تقدم ميكيل ميرنيو للباسكيين بالهدف الأول في الدقيقة 63، لكن الدولي المغربي يوسف النصيري سجل هدف التعادل في الدقيقة 78. شهدت المباراة طرد لاعب ليجانيس كيفين رودريجيز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع. ييتقدم ريال سوسيداد لصدارة الليجا مؤقتاً برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقيه ريال مدريد وبرشلونة في إنتظار باقي مواجهات الجولة. ويرتفع رصيد ليجانيس للنقطة السادسة، لكنه يظل متذيلاً لترتيب الليجا في المركز الأخير. وكانت تشكيلة الفريقين كالتالي. Advertisements ريال سوسيداد مونريال - يورينتي - نورماند - زالدوا ميرنيو - زوبيليدا - يانوزاي أويارزابال - ويليان جوزيه - بورتو ليجانيس كويلار روزاليس - بوستنزا - أوميرو - سيوفاس - رودريجيز أوسكار - ميسا - ريسيو - أرانياز برايسويت

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