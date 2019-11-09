هوفنهايم يتقدم للمركز الثاني مؤقتاً بفوز صعب على كولن 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 حقق نادي هوفنهايم فوزاً ثميناً أمام مضيفه كولن في إفتتاح الجولة 11 من الدوري الألماني لكرة القدم وذلك بملعب "راين إينيرجي" بمدينة كولن بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تقدم كولن في النتيجة بهدف نظيف لجون كوردوبا في الدقيقة 34، وتعادل سارجيس أداميان للضيوف في الدقيقة 48. وإقتنص جوردن لوكاديا هدف الفوز لهوفنهايم في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء بهذه النتيجة يتقدم هوفنهايم للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 20 نقطة بفارق نقطتان خلف المتصدر مونشنجلادباخ، فيما يرتفع رصيد كولن للنقطة 7 في المركز السابع عشر قبل الأخير. بدأ الفريقان المباراة بالتشكيل التالي كولن هورن Advertisements تيتشوس - ميري - فورنوف ياكوبس - هيكتور - السخيري - إيزيبيو شاوب - كوردوبا - تيرودي هوفنهايم باومان بوش - فوجت - هوبنر جريليتيتش - رودي - روب - كادربريك - سكوف بيبو - لوكاديا

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