شكرا لقرائتكم خبر عن روما يحلّق بالاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

كالعادة، قاد المحترف البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد فريقه لتحقيق فوز جديد، جاء هذه المرة على حساب ضيفه الرياض برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) على الجوهرة المشعة في دور الـ64 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، واستطاع رومارينهو إحراز هاتريك في الدقائق (20، 49، 65)، وأحرز الهدف الرابع الأرجنتيتي فيتشيو (د:72)، وبذلك تأهل الاتحاد لدور الـ32 لكأس الملك، ورافقه كل من؛ الخليج، والعين، والأخدود، والعربي، بعد تجاوزهم؛ الدرعية، والسد، والنهضة، والباطن على التوالي.

على الجوهرة المشعة، ظهر العميد بثوب جديد مع مدربه الهولندي تين كات أمام ضيفه الرياض، وظهر بعض من ملامح العميد الجميل، وبمجهود فردي جميل تمكن البرازيلي رومارينهو من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 20 لينتهي الشوط بهذا الهدف، وفي الشوط الثاني واصل رومارينهو بصمته التهديفية بإحرازه الهدفين الثاني والثالث، بعد تسديدة قوية، ومن ثم مراوغة جميلة، وأضاف زميله الأرجنتيني فيتشيو الهدف الرابع بعد هجمة مرتدة مثالية بدأها رومارينهو وأنهاها فيتشيو في الشباك، وبذلك يتأهل الاتحاد لدور الـ32 للبطولة.

وعلى ملعب نادي النهضة، تأهل الأخدود بعد فوز دراماتيكي على مضيفه النهضة، فقد حول الأخدود تأخره برباعية مقابل هدف، للتعادل بـ4 أهداف لكل منهما، وفي الوقت الإضافي أضاف الأخدود الهدف الخامس ليتأهل بجدارة واستحقاق لدور الـ32 للبطولة، وتمكن العربي من التغلب على ضيفه الباطن بهدفين لهدف على ملعب نادي النجمة، وتغلب العين على السد بهدفين نظيفين، وبذات النتيجة فاز الخليج على الدرعية.

وتتواصل لقاءات دور الـ64 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة ثلاث مباريات عصر اليوم (السبت)؛ ففريق النصر سيحل ضيفاً ثقيلاً على فريق عفيف عند الساعة 3:35م على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ويستضيف الجبيل على ملعبه وبين جماهيره نظيره العدالة عند الساعة 3:15م، فيما يلتقي فريقا أحد والساحل عند الساعة 5:35م على ملعب نادي الخليج.