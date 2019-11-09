كوروكي يهدد «صدارة» غوميز

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يسعى مهاجم الهلال غوميز للمحافظة على صدارة الهدافين بزيادة غلته التهديفية من خلال شباك أوراوا الياباني في مباراة الذهاب التي ستقام على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويلاحق المهاجم الهلالي لاعب فريق أوراوا الياباني كوروكي الذي يطمح في انتزاع صدارة الهدافين من «الأسد» الهلالي غوميز الذي يتربع على صدارة هدافي البطولة برصيد (10) أهداف، ويليه لاعب أوراوا كوروكي برصيد (8) أهداف، وسيكون التنافس بينهما من خلال نهائي البطولة الآسيوية، بدءا من لقاء اليوم. وكان الفرنسي غوميز والياباني كوروكي خاضا مع الهلال وأوراوا (12) مباراة ضمن دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

يسعى مهاجم الهلال غوميز للمحافظة على صدارة الهدافين بزيادة غلته التهديفية من خلال شباك أوراوا الياباني في مباراة الذهاب التي ستقام على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن نهائي دوري أبطال آسيا، ويلاحق المهاجم الهلالي لاعب فريق أوراوا الياباني كوروكي الذي يطمح في انتزاع صدارة الهدافين من «الأسد» الهلالي غوميز الذي يتربع على صدارة هدافي البطولة برصيد (10) أهداف، ويليه لاعب أوراوا كوروكي برصيد (8) أهداف، وسيكون التنافس بينهما من خلال نهائي البطولة الآسيوية، بدءا من لقاء اليوم. وكان الفرنسي غوميز والياباني كوروكي خاضا مع الهلال وأوراوا (12) مباراة ضمن دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

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