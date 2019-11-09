شكرا لقرائتكم خبر عن الحماد: الهلال لديه المهارة والسرعة و«أوراوا» الجماعية والفراغات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تحدث المحلل الرياضي ولاعب الهلال سابقاً سعود الحماد لـ«الخليج 365» عن لقاء اليوم بين الهلال وأوراوا وقال: «الأنظار ستتجه مساء اليوم إلى ملعب محيط الرعب لمشاهدة مواجهة من العيار الثقيل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني للمرة الثانية بعد نسخة 2017، وجميع مسيري الفريقين يدركون أهمية وصعوبة هذه المواجهة»، مضيفاً أن الهلال يسعى من خلال هذه المواجهة لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه وبين جماهيره لتسهل مهمته في مواجهة الإياب في اليابان، والفريق الياباني يسعى إلى الخروج من هذه المواجهه بنتيجة لا تصعب عليه المهمة في الإياب على أرضه وبين جمهوره. وأضاف المهارة والسرعة والارتداد السريع تصب في مصلحة الهلال، أما الجماعية والبحث عن الفراغات والتسديد من مسافات بعيدة واستغلال الكرات العرضية يتميز فيها فريق أوراوا. وقال: «يجب على لاعبي الهلال الهدوء والتركيز واستغلال الفرص السانحة للتسجيل، فالانضباطية داخل الملعب والبحث عن هدف مبكر والحد من مصدر الخطورة (فيبريسو) والمهاجم (كوروكي) تسهل مهمة الهلال في المباراة»، أما مدربا الفريقين فمن خلال متابعتهما أصبح عندهما قراءة كاملة عن نقاط الضعف والقوة في الفريقين، وسيضعون الخطة والتكتيك المناسبين لهذه المواجهة.

واختتم حديثه بقوله: «أملنا كبير في الله ثم في نجوم الزعيم في تحقيق الفوز في هذه المواجهة ومواجهة الإياب واستعادة إنجاز مفقود للكرة السعودية من عام 2005 الذي حققه نادي الاتحاد».