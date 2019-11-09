«9 نجوم Retweet»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

بعد موسمين وتحديداً عام 2017، يعود تسعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور مجدداً في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا للأندية 2019، اليوم (السبت) خلال مواجهة نظيرهم فريق أوراوا الياباني، إذ سبق لهم أن تواجدوا في نهائي آسيا عام 2017، لكنهم لم يحققوا اللقب.

اليوم يعود كل من: محمد الشلهوب، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، سالم الدوسري، ومحمد جحفلي، ونواف العابد، وعبدالله المعيوف، إذ إن هؤلاء النجوم الكبار في نهائي أوراوا سيكونون في أتم الجاهزية لتعويض الإخفاق السابق والظفر باللقب الكبير والوصول إلى مونديال أندية العالم، حيث يلاقي الزعيم الأزرق دعماً كبيراً من قبل الوسط الرياضي سواء مسؤولين أو جماهير أو إعلاماً.