شكرا لقرائتكم خبر عن هتان «الأسرع» في «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يمنّي النجم الهلالي هتان باهبري النفس بتحقيق فريقه كأس دوري أبطال آسيا، حينما يواجه الزعيم فريق أوراوا الياباني اليوم (السبت) في ذهاب نهائي البطولة الآسيوية على استاد جامعة الملك سعود في الرياض. ويطمح باهبري في المساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز وحصد نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الزعيم في لقاء الإياب يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة.

ويتمسك باهبري بالرقم القياسي للهدف الأسرع في مسابقة دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية، حينما نجح في تسجيل هدفه الوحيد في شباك العين الإماراتي عند الثانية 14، ضمن مباريات دور المجموعات في البطولة الآسيوية، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت في شهر رمضان الماضي بملعب جامعة الملك سعود بالرياض.