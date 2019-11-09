شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ لا يكذب..الزعيم «عقدتهم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

«من ليس له ماضٍ لا يملك أي حاضر»، هذا هو شعار نادي الهلال السعودي «ممثل الوطن» الذي سيخوض لقاءً مصيرياً حاسماً أمام نظيره فريق أوراوا الياباني اليوم (السبت)، ضمن ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، إذ يتفوق الزعيم على الأندية اليابانية في المواجهات باستثناء فريق أوراوا الذي نجح قبل موسمين في تحقيق اللقب الآسيوي، ويتطلع لاعبو الهلال لرد اعتبارهم بتحقيق الانتصار وحصد الكأس القارية، إذ واجه الزعيم أندية اليابان: (جابيلو، وشيميزو، وجيف، وناغويا، وأوراوا)، وخاض 7 مواجهات كسب 3 وخسر مرتين، وتعادل مثلها، وانتصر الأزرق في 3 نهائيات ضد اليابانيين بمختلف بطولات آسيا: (كأس الكؤوس عام 1997، وبطولة أبطال الدوري 2000، والسوبر الآسيوي 2000).

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد الذي انتزع الألقاب من الفرق اليابانية، بواقع 3 بطولات، بينما خسر واحدة.