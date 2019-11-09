شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواجه عفيف.. والعدالة في ضيافة الجبيل.. وأحد أمام الساحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تتواصل لقاءات دور الـ64 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة ثلاث مباريات عصر اليوم (السبت)؛ ففريق النصر سيحل ضيفاً ثقيلاً على فريق عفيف عند الساعة 3:35م على استاد مدينة المجمعة الرياضية ، ويستضيف الجبيل على ملعبه وبين جماهيره نظيره العدالة عند الساعة 3:15م، فيما يلتقي فريقا أحد والساحل عند الساعة 5:35م على ملعب نادي الخليج.

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض فريق النصر لقاءً سهلاً أمام مضيفه عفيف والذي غادر البطولة في الموسم الماضي في ذات الدور بعد خسارته من الفيصلي بهدفين نظيفين.

وعلى ملعبه وبين جماهيره ينتظر فريق الجبيل نظيره العدالة في لقاء منتظر لا سيما أن فريق الجبيل قدم مستوى مميزا في البطولة الموسم الماضي وغادر بعد خسارته من الاتحاد بصعوبة وفي الأشواط الإضافية، أما فريق العدالة فإنه يسعى لتجاوز مضيفه من أجل المنافسة على البطولة أو الوصول للأدوار المتقدمة على أقل تقدير.

وعلى ملعب نادي الخليج، يستضيف الساحل من الدرجة الثانية نظيره فريق أحد في لقاء سهل للفريق الضيف.