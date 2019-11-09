شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبنا للشباب يكسب الهند ويتصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

انتزع منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 19 سنة صدارة المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020، بعد فوزه القوي على منتخب الهند برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، متجاوزاً منتخب أوزبكستان الذي تغلب على أفغانستان بهدفين دون مقابل.

بدأ منتخبنا الوطني لقاءه أمام المنتخب الهندي بداية قوية وتمكن محمد مران من تسجيل الهدف الأول بعد دقيقتين فقط من انطلاقة المباراة، ومن ثم أحرز أحمد بصاص 3 أهداف في الدقائق (10، 17، 28)، لينهي منتخبنا الشاب الشوط الأول برباعية دون مقابل.

وفي الشوط الثاني عمد منتخبنا الوطني لتهدئة اللعب للحفاظ على النتيجة وعلى سلامة اللاعبين، وكاد محمد مران يضيف الهدف الخامس ولكن انفرادته لم تكتمل بعد تدخل الدفاع الهندي. وتألق الحارس السعودي رائد أزيبي وحافظ على نظافة شباكه بعد تصديه لتسديدة في الوقت بدل الضائع، أعلن بعدها الحكم نهاية اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 4/0.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخبنا الوطني مجموعته السادسة برصيد 6 نقاط وله 5 أهداف وشباك نظيفة، متفوقاً على المنتخب الأوزبكي الذي يملك الرصيد ذاته ولديه 4 أهداف فقط.