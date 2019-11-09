شكرا لقرائتكم مدرب غانا : التعادل نتيجة عادلة أمام الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع: "كنا متأخرين ولم نظهر بشكل جيد في الشوط الاول ونجحنا في العودة وأجريت بعض التعديلات وكانت ايجابية واسفرت عن هدف التعادل."
واضاف: "مباراة مصر لن تكون سهلة وسنبذل قصارى جهدنا امام اصحاب الملعب."
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الاولى برصيد ٣ نقاط قبل مواجهة غانا الاثنين المقبل ويأتي خلفه الكاميرون والنجوم السوداء بنقطة واحدة واخيرا مالي بدون رصيد.
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