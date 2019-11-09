شكرا لقرائتكم مدرب غانا : التعادل نتيجة عادلة أمام الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تانكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة الاولى في البطولة تكون دائما مهمة والتعادل كان نتيجة عادلة وجيدة بالنسبة لنا، ونفكر الان في المباراة المقبلة امام مصر."

وتابع: "كنا متأخرين ولم نظهر بشكل جيد في الشوط الاول ونجحنا في العودة وأجريت بعض التعديلات وكانت ايجابية واسفرت عن هدف التعادل."

واضاف: "مباراة مصر لن تكون سهلة وسنبذل قصارى جهدنا امام اصحاب الملعب."

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الاولى برصيد ٣ نقاط قبل مواجهة غانا الاثنين المقبل ويأتي خلفه الكاميرون والنجوم السوداء بنقطة واحدة واخيرا مالي بدون رصيد.