شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه وادي دجلة وديا الإثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو مواجهة فريق وادي دجلة وديا يوم الإثنين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة. ويستعد الفريق لاستئناف الدوري الممتاز وخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الحالي. ويبحث الزمالك خلال الفترة الحالية عن تلاشى أخطاء الفترة الماضية حيث يرتبط الأبيض بمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر فبراير الجارى، وذلك بجانب مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من الشهر ذاته فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

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