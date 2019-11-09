شكرا لقرائتكم إيفانز منساه رجل مباراة غانا والكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي المنتخب الغاني مع مصر، فيما يلعب الكاميرون مع مالى، الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
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