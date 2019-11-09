شكرا لقرائتكم الشلهوب آخر الهلاليين المتوجين آسيوياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستكون الفرصة سانحة لقائد الهلال محمد الشلهوب لأن يضيف إنجازاً جديداً يسجّل باسمه غير كل الإنجازات التي حققها في مسيرته الكروية مع فريقه، حيث سيكون أول لاعب يتوج بلقبين آسيويين خلال 17 عاماً، في حال تجاوز خصمه أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الشلهوب شاهداً على آخر إنجاز آسيوي حققه الهلال قبل 17 عاماً وتحديداً في مسابقة كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002، حينما كان ضمن كتيبة الأزرق في نهائي المسابقة أمام فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، والتي انتهت لمصلحة فريقه 2-1.

وسبق للشلهوب أن توج مع الهلال بثلاث ألقاب آسيوية وهي دوري أبطال آسيا عام 2000 وكأس السوبر الآسيوي عام 2000 حينما كان بعمر "20" عاماً، وكأس الكؤوس الآسيوية عام 2002.

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ويأمل قائد الهلال في أن يتوج برفقة فريقه بلقبه الرابع آسيويا ليضيف لنفسه انجازاً جديداً حيث سيصبح اللاعب الآسيوي الوحيد الذي يحقق بطولتين آسيويتين خلال 17 عاماً.

ويعتبر الشلهوب أكثر اللاعبين الهلاليين الذين لعبوا مباريات نهائية في البطولات الآسيوية حيث سيكون نهائي السبت هو السابع للقائد الذي يبلغ مع العمر 39 عاماً.

وتوج الشلهوب بـ3 ألقاب آسيوية برفقة الهلال في حين خسر 3 مباريات نهائية، حيث توج باللقب في أول 3 نهائيات يشارك بها هي دوري أبطال آسيا 2000 أمام جوبيلو ايواتا الياباني، وكأس السوبر 2000 أمام شيميزو الياباني، وكأس الكؤوس الآسيوية 2002 أمام جيونبك الكوري الجنوبي، في حين خسر آخر 3 نهائيات شارك بها هي كأس السوبر 2002 أمام سوون سامسونج الكوري الجنوبي ونهائي دوري أبطال آسيا 2014 أمام سيدني الأسترالي، ونهائي 2017 أمام اوراوا ريدز دايموندز الياباني.