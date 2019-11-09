شكرا لقرائتكم ساسولو يهزم بولونيا في افتتاح الجولة 12 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل فرانشيسكو كابوتو هدفين ليقود ساسولو إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الكبير 3 - 1 على بولونيا يوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

ورفع ساسولو رصيده إلى 13 نقطة ليقفز إلى المركز الحادي عشر مؤقتا وتجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع عشر. وأنهى ساسولو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني ، عزز الفريق تقدمه بهدف سجله جيريمي بوغا في الدقيقة 68 ورد بولونيا بهدف سجله ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 70 قبل أن يحرز كابوتو الهدف الثاني له وهو الثالث للفريق في الدقيقة 75.