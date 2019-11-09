شكرا لقرائتكم واتفورد يزيد معاناة نوريتش ويهزمه بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب واتفورد على النقص العددي في صفوفه وانتزع فوزا غاليا 2 - صفر على مضيفه نورويتش سيتي يوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع واتفورد رصيده إلى ثماني نقاط ليودع قاع جدول المسابقة ويتقدم للمركز الثامن عشر فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند سبع نقاط وتراجع إلى قاع جدول المسابقة. وأنهى واتفورد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جيرارد دولوفيو في الدقيقة الثانية من المباراة.

وفي الشوط الثاني ، عزز الفريق تقدمه بهدف سجله أندري غراي في الدقيقة 52 كما حافظ الفريق على انتصاره رغم طرد كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 65 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.