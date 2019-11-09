شكرا لقرائتكم كولن يواصل نتائجه المتواضعة ويخسر أمام هوفنهايم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل كولن ترنحه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وسقط في فخ الهزيمة 1 - 2 أمام هوفنهايم يوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وأنهى كولون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الكولومبي جون كوردوبا في الدقيقة 34 . وفي الشوط الثاني، تعادل هوفنهايم بهدف سجله الأرميني سارجيس أداميان في الدقيقة 48 ثم سجل يورغن لوكاديا هدف الفوز لهوفنهايم من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتجمد رصيد كولون عند سبع نقاط في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي. وارتفع رصيد هوفنهايم إلى 20 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني مؤقتا بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي.