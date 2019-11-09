الحوسني:العنبري زرع ثقافة الفوز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، أن المدرب عبد العزيز العنبري زرع في نفوس لاعبي «الملك» ثقافة الفوز والصدارة.

وقال الحوسني بعد الفوز على الجزيرة: «سر تحقيق الانتصارات هو الثقافة التي زرعها العنبري ويحصدها الفريق حالياً».

وأشار أن المنافسة في دوري الخليج العربي ليست سهلة، وابتعاد «الملك» في الصدارة لا يعني شيئاً، فالدوري مازال طويلاً، مؤكداً أن الشارقة يسعى للتتويج للموسم الثاني توالياً، وهذا هدف يسعى إليه اللاعبون على الرغم من أن المهمة لن تكون سهلة.