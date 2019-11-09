«الأبيض» يخسر أمام إيران بـ «الحظ»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى خسر منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره الإيراني حامل اللقب بركلات الحظ الترجيحية 3-4 (الوقتان الأصلي والاضافي 1-1) في مباراة مثيرة ضمن نصف نهائي بطولة كأس القارات والمقامة حالياً في دبي. وسيواجه «الأبيض» نظيره الروسي اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما سيواجه المنتخب الإيراني نظيره الإسباني الفائز على روسيا 4-2 في المباراة النهائية.

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