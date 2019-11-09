شكرا لقرائتكم خبر عن «هملولة» تظفر بناموس الثنايا في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
شهدت ميادين الوثبة، أمس، انطلاق الأسبوع العاشر لموسم سباقات الهجن 2019-2020، والتي خصصت لفئة الثنايا لمسافة 8 كلم، وظفرت «هملولة» لفرج بن حمودة الظاهري بناموس الشوط الرئيسي الأول، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 12:38:00.
وفي الشوط الثاني انتصرت «الجذابة» لمحمد عتيق المهيري على منافسيها، محققة المركز الأول وبزمن قدره 12:40:3، وفي الشوط الثالث تقدم «مكلف» لحمد سعيد الدرعي على منافسيه، محرزاً المركز الأول بزمن بلغ 12:49:08، وأهدى «العارض» مالكه نياف صالح العتيبي ناموس الشوط الرابع، بعد وصوله للمركز الأول، وبزمن بلغ 12:40:06، وفي الشوط الحامي كانت «مهابة» لسعيد حمد الأحبابي أول الواصلات لخط الختام، وقطعت مراحل الشوط بزمن بلغ 12:44:03.
وفي الشوط السادس كسبت «مرموقة» لحميد سعيد النيادي المركز الأول، وبزمن بلغ 12:45:05، وفي الشوط السابع حلق «مدمن» لحمد حميد الدرعي مع المركز الأول، وبزمن بلغ 12:39:4، وفي الشوط الثامن كسب «هداد» لخليفة محمد المهيري المركز الأول بزمن بلغ 12:40:07، وفي الشوط التاسع كانت «حفلة» لفرج علي بن حمودة الظاهري أول الواصلات لخط الختام، وبزمن بلغ 12:42:00، وفي الشوط العاشر انتصرت «معزة» لمحمد عتيق زيتون المهيري بالمركز الأول، وأنهت المسافة في زمن بلغ 12:45:8.
وجاءت بقية نتائج الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط 11 «إنذار» لسلطان علي المنصوري، الشوط 12 «ذخيرة» لخليفة خميس الخييلي، وفي آخر أشواط فئة الثنايا ومسافة 8 كلم الشوط 13 كان المركز الأول ل«صياد» لعلي حليس العفاري.
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