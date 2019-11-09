تعادل الوحدة والوصل 2-2 في مباراة الفرص الضائعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة الوحدة والوصل، التي جمعت بينهما مساء أمس على استاد آل نهيان لحساب الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ورفع «العنابي» رصيده إلى 10 نقاط، وبقي في نفس مركزه السادس، وتقدم «الإمبراطور» للمركز الثامن برصيد 8 نقاط.

وتوقف مسلسل انتصارات الفريقين بعدما كان الوصل والوحدة حقق الفوز في آخر جولتين.

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سجل للوحدة الأرجنتيني سيبستيان تيجالي (5) وخليل إبراهيم (68) وللوصل خميس إسماعيل (17) والبرازيلي فابيو ليما (26)، وشهد المباراة 4872 مشجعاً.

جاءت المباراة سريعة ومفتوحة في شوطها الأول والذي شهد تسجيل 3 أهداف جميلة، حيث افتتح الوحدة التسجيل مبكراً عبر تيجالي، وبعد الهدف انعكست الصورة ومالت الكفة لصالح الوصل الذي أزعج دفاعات العنابي وسجل هدفين عن طريق خميس إسماعيل وفابيو ليما.

وشهدت المباراة بعض الأحداث، وأبرزها حالة طرد الأوروغوياني ميليسي لاعب الوحدة والذي عاد الحكم ليمنحه البطاقة الصفراء فقط بعد الرجوع لتقنية الفيديو، علماً أنه تمت إعادة اللاعب من غرفة الملابس ليشارك في المباراة مجدداً، وهذه الواقعة تحدث لأول مرة في كرة الإمارات.

واستمر الإيقاع السريع في الشوط الثاني وبحث من خلاله الوحدة عن العودة والوصول عن تسجيل هدف الأمان وأضاع ويلتون سواريز انفراداً وعاند القائم تيجالي، قبل أن ينجح البديل خليل إبراهيم في إدراك التعادل 2-2 للوحدة.