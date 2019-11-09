70 ألفاً يركضون في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي المشاركين في «تحدي دبي للجري» صباح أمس والذي شهد مشاركة مجتمعية ضخمة تجاوزت 70 ألف مشارك من المواطنين والمقيمين والزوار ومن مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ضمن الفعالية الأولى من نوعها في دبي التي أقيمت في إطار «تحدي دبي للياقة 2019» حيث تحوّل شارع الشيخ زايد، الشريان الحيوي للمدينة، وللمرة الأولى على الإطلاق إلى مسار للسباق الذي غمرت جميع المشاركين فيه مشاعر الحماسة والرغبة في الفوز وضمن أجواء من البهجة والسعادة.

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بالإقبال الكبير الذي حظي به التحدي والتنوّع اللافت في أعمار المشاركين الذين تضمنوا عدداً كبيراً من الأسر التي حرصت على التواجد، وعلى تفاوت مستويات اللياقة البدنية بين المتسابقين، وقال سموه: «سعدت برؤية هذا العدد الكبير من مختلف الجنسيات رغم تفاوت أعمارهم وقدراتهم البدنية وقد حرصوا على المشاركة في التحدي، وأهنئهم جميعاً على هذا الإنجاز الذي يؤكد نجاح جهودنا الرامية لجعل دبي المدينة الأنشط والأكثر حيوية عالمياً بدعم جميع أفراد المجتمع، وأتمنى أن تتحول ممارسة الرياضة إلى أسلوب حياة للجميع لما لها من فوائد عديدة على الأفراد والمجتمع بصفة عامة».

وتوجه سموه بالشكر لكل من شارك في «تحدي دبي للجري» وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية التي تُظهر روح دبي المبدعة، وتُبرز نمط الحياة الصحي الذي تسعى الإمارة إلى نشرة في مختلف أرجائها بتنظيم الفعاليات الرياضية، وتهيئة الساحات والأماكن المفتوحة التي يمكن من خلالها ممارسة الرياضة، تكاملاً مع ما تشهده دبي من حركة تطوير متواصلة لمختلف قطاعاتها في إطار تكاملي يهدف إلى توفير أفضل نوعيات الحياة لكل المواطنين والمقيمين والزوار، لتكون دبي دائماً النموذج للمدينة العصرية التي تضع سعادة الفرد وصحته في مقدمة أولوياتها.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من مديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في دبي تأكيداً على دعم هذه المبادرة وما تحمله من قيم مجتمعية مهمة تهدف إلى تشجيع المجتمع بكل أفراده على الحركة والنشاط وممارسة الرياضة.

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وشمل التحدي سباقين الأول لمسافة 5 كلم والثاني 10 كلم، لإتاحة فرصة المشاركة فيهما للشباب وكبار السن والعائلات وأصحاب الهمم بمختلف جنسياتهم، ضمن هذا السباق المجاني الفريد. وقد انطلق السباقان من مركز دبي التجاري العالمي.

«مترو دبي» ينقل المشاركين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات،أن مترو دبي نقل قرابة 60 ألف راكب من المشاركين في تحدي دبي للجري (30 ألف راكب قبل السباق و30 ألفاً بعد السباق)،مشيرة إلى أن المترو كان الوسيلة الرئيسية في حركة وصول المشاركين في التحدي لموقع إقامة السباق على شارع الشيخ زايد.

ووفرت الهيئة 10 حافلات ذات الطابقين لنقل المشاركين ،وتم تخصيص قرابة 12 ألف موقف للمركبات في الموقعين.